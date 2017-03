Auto kracht in Bahnschranke: Fahrer schwer verletzt

Eschweiler.

An einem Bahnübergang in Eschweiler haben Polizei- und Rettungskräfte am Mittwochmorgen ein völlig zerstörtes Auto vorgefunden, das augenscheinlich mit voller Wucht in eine Bahnschranke gekracht war. Der Fahrer war offenbar mit seinem Wagen aus der Kurve geflogen und wurde durch den Aufprall schwer verletzt.