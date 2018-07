Eschweiler - Ausweis am Terminal beantragen

Eschweiler. Mit den E-Government-Gesetzen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen sind auch die Gemeinden aufgefordert, die Digitalisierung in den Verwaltungen voranzutreiben und den Bürgern zunehmend Verwaltungsdienstleistungen in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

Auch die Stadt Eschweiler wird im Rahmen ihrer E-Government-Strategie vermehrt digitale Services für ihre Bürger anbieten. Vor diesem Hintergrund stellt das Bürgerbüro – wie viele umliegende Meldebehörden auch – im Rathausfoyer neben der Information ab sofort ein „Self-Service-Terminal“ zur Verfügung. Dieses ermöglicht es den Bürgern, unmittelbar vor dem Besuch im Bürgerbüro bereits persönlichen Daten zu erfassen, ein biometrisches Passfoto zu erstellen, Fingerabdrücke einzuscannen und die Unterschrift auf dem Personalausweisantrag digital zu leisten.

Schnellere Bearbeitung

Beim Termin im Bürgerbüro kann der Sachbearbeiter dann auf die am Terminal erfassten Daten zurückgreifen und hat diese für die Antragsaufnahme sofort verfügbar, was die Bearbeitungszeiten reduziert und insbesondere in Stoßzeiten zu einem flüssigeren Ablauf beitragen kann.

Das Angebot ist freiwillig. Nach wie vor ist auch die Aufnahme der Daten durch den Sachbearbeiter im Bürgerbüro wie bisher möglich. Die Nutzung des Self-Service-Terminals ist derzeit für die Produkte Personalausweis, Reisepass, vorläufiger Personalausweis, vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass und Kinderreisepass-Verlängerung möglich und kostet 8,50 Euro je Antrag. Dieses Entgelt wird zusammen mit der für den Ausweis zu zahlenden Gebühr bei der Antragstellung im Bürgerbüro erhoben.

Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, sich das Foto ausdrucken oder zuschicken zu lassen, um es für andere Zwecke zu verwenden. Die erfassten biometrischen Fotos stehen ausschließlich für die Beantragung eines Ausweises bei der Meldebehörde und dessen Herstellung durch die Bundesdruckerei zur Verfügung.