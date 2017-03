Ausstellung „Vom Leichten zum Schweren“ im Talbahnhof

Eschweiler. Da konnte auch Eröffnungsredner Dr. Josef Gülpers nicht anders: So gegensätzlich, wie der Titel der neuen Ausstellung des Eschweiler Kunstvereins im Obergeschoss des Talbahnhofs, „Vom Leichten und vom Schweren“, zuerst denken lässt, sind die Werke von Sarah Schiffer und Robert Ciuraj aus Düren eigentlich gar nicht.

Die Ausstellung ist bis zum 2. April zu sehen Unter dem Titel „Vom Leichten und vom Schweren“ sind die Werke von Sarah Schiffer und Robert Ciuraj bis zum 2. April in den Räumen der Städtischen Kunstsammlung (Obergeschoss Talbahnhof), Eschweiler, Raiffeisen-Platz 1-3, zu sehen. Die Öffnungszeiten: freitags 16-18, samstags 11-13 sowie sonntags von 11-13 und 16-19 Uhr. Im Rahmen dieser Veranstaltung finden dort zwei Veranstaltungen der VHS statt: eine Puppentheater-Vorstellung (24. März, 19.30 Uhr) und ein Scherenschnitt-Workshop (26. März, 14-18 Uhr – Anmeldung jeweils über die VHS) statt. Mehr zum Thema

Schiffers Scherenschnitte und Ciurajs Stahlskulpturen – beide tarieren mit ihren Materialien ständig die Balance aus und stehen ständig auf der Kippe, jeweils auf ganz unterschiedliche Weise, aber doch immer wieder.

Die Scherenschnitte, die der Laudator, seines Zeichens Kunsthistoriker und -sammler aus Aachen-Verlautenheide, witzig und treffend als „Kunst auf Messers Schneide“ bezeichnete, stehen mal mehr, mal weniger zwischen einer erzählerischen Dimension, die als Abbild Geschichten vorträgt, und einer sehr viel primäreren, an keinerlei gegenständliche Bindung mehr gefesselten Ebene. Da ist das fröhlich ausladende Format, mit die Künstlerin mit fein modelliertem schwarzem Papier über fast die gesamte Höhe und nicht wenig von der Breite einer Wand eine Szene entfaltet, eher schon eine Ausnahme.

Dass der Betrachter ihre Bilder mit den auf sogenannten Storyboards eingefrorenen Szenen der Trickfilmer vergleicht, stört die Dürenerin, die nicht zum ersten Mal im Talbahnhof Station macht, jedenfalls nicht besonders. Diese Wirkung erzielt mit großen wie mit kammerspielartig kleinen Formaten.

Auf zwei kleinen Tafeln scheinen sich zwei Körper zu einer goldenen Scheibe, einer Sonne vielleicht, empor zu recken. Und sofort ist es wieder da, dieses Kino im Kopf – das sich beim Anschauen dieser Werke ebenso regt wie die Verwunderung über die kammerspielartige Kleinheit, mit der die Urheberin auf nur wenigen Quadratzentimetern aus ein paar kleinen Stückchen roten Papiers eine fast geschlossene Form zusammensetzt.

Die Kunst von Robert Ciuraj wirkt dem gegenüber sehr viel mehr durch ihre Materialität als durch das, was sie an Geschichten im Kopf des Betrachters wachruft. Feines und Massives, Schweres und Leichtes findet im Rahmen der Skulptur zusammen, wird gegeneinander und damit in ein spannendes wechselseitiges Verhältnis gesetzt. Die Werke, die auf diese Weise im Wortsinn komponiert werden, sind immer nicht nur so, sondern im gleichen Moment auch wieder ganz anders. Figurative Elemente finden sich hier nur ganz selten – am ehesten noch bei dem an urzeitliche Bilder gemahnenden Stierkopf mit forkenartigem, dünnem Gehörn, der mit einem überlangen dünnen Hals die Betrachter förmlich aufschauen lässt.

Egal, ob leicht oder schwer: Es wird dem Besucher in den Kunst-Räumen über der Bühne des Kulturbahnhofs weder mit den Scherenschnitten noch mit den Stahlskulpturen so schnell langweilig. Gerade weil die präsentierten Werke in ihrer Machart und von der daraus herrührenden Wirkung alles andere als eindimensional sind, macht das Hinschauen Spaß.