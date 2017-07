Eschweiler.

Drehbuch, Regie, Maske, Blende, Greenbox – die Kinder in der Evangelischen Grundschule wissen sofort, was damit gemeint ist. Sie verbrachten schließlich die ersten beiden Ferienwochen damit, alles über Filmdrehs zu lernen. Mehr noch: Wenn am Freitag die Eltern zum Abschlussfest in die Schule kommen, werden sie ihren eigenen Film zeigen können.