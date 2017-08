Eschweiler.

Auf der Suche nach Eschweiler „Originalen“ stießen wir auf August Engels. Der langjährige Filialleiter der Dresdner Bank am Markt engagiert sich in seiner Heimatstadt in Vereinen, in Kirchenvorständen und gilt als Mann, der seine Körpergröße durch sein Stimmungstalent spielerisch und überzeugend kompensieren kann.