Eschweiler - Aufregender und wilder Rock‘n‘Roll

Eschweiler. Stacie Collins (USA) gastiert am Dienstag, 8. Mai, im Rahmen von „Blues meets Rock“ im Rio in der Schnellengasse 18. Beginn des Konzerts ist um 20.15 Uhr. Stacie Collins wurde in Muskogee, Oklahoma geboren. In Bakersfield wuchs Sie heran, hier wurde Haggard groß und Buck Owens entwickelte dort seinen Twang-Sound.

„Als ich dort lebte, wohnte Buck noch in der Stadt“, erzählt Stacie. Hier holte Sie sich eine Menge Einflüsse.

Auch Sonny Boy Williamson gab ihr etwas hinzu und vermischte ihre Bakersfield-Einflüsse mit Chicago Blues. Al und Stacie Collins zogen 2001 nach Nashville und fielen bald dem Talentscout, Radiomoderator, Drummer und Netzwerker Billy Block, dem Herz der Indie- Szene von Nashville, auf und von da an wurde Sie zu einer First-Class-Musikerin.

Meistens lächelt sie

„Stellt Euch eine nächtliche Jam von Aerosmith, den Stones und ZZ Top vor, bei der eine Art weiblicher Ronnie van Zant singt oder sogar Shania Twain – aber mit Balls“ – so beschreibt das Magazin Classic Rock ihren Stil.

Meistens lächelt sie einfach und sagt „danke“, nachdem sie Shows beendet hat, in denen sie und ihre Mundharmonika intensiven, aufregenden, jung machenden, wilden Rock‘n‘Roll geboten hat.

Sie ist einer der Lieblinge von Dan Baird, der die Georgia Satellites an die Spitze der Charts geführt hat, Warner E. Hodges und Jason Ringenberg von Jason & The Scorchers, die den Cowpunk erfunden haben. Aber Warner und Jason stehen auf Stacie, weil sie ein „Badass“ ist, eine echte Rock Chick. Roll The Dice, ihr fünftes Album, das die bisher beste Bühne für ihren aufreibenden, Mundharmonika-getriebenen Cocktail aus Rock, Blues und Americana bietet. Das Album wurde mit ihrem Ehemann am Bass, Dan Baird und Audley Freed (The Black Crowes, Dixie Chicks, Jakob Dylan) an den Gitarren, Drummer Brad Pemberton (Ryan Adams, Patty Griffin, Willie Nelson) und weiteren Topmusikern eingespielt.

„Wahnsinnige Energie“

„Mit derartigen Musikern geht von der Musik eine wahnsinnige Energie aus und man folgt nur noch dem Herzen“, sagt Collins.

Auf Roll The Dice rockt sie mit großem Enthusiasmus und erforscht das gesamte Terrain der Rootsmusik. „Ich weiß nicht, wie das ankommen wird“, sagt sie. Das können sich alle Interessierten aber dann ja live am 8. Mai anschauen.

Wie immer sind Musiklehrer mit bis zu zehn Schülern bei vorheriger Anmeldung, zum kostenfreien Besuch dieser Veranstaltung eingeladen. Karten kosten im Vorverkauf 14, an der Abendkasse 18 Euro.

Weitere Infos und Karten bei Norbert (Telefon 015213691584) oder Klaus (Telefon 01782176853). Vorverkaufsstellen sind: Chaplin, Schnellengasse 13, 52249 Eschweiler; Computer Efemann, Dürener Straße 15, 52249 Eschweiler (plus Gebühr), Ashop, Grabenstraße 41, 52249 Eschweiler.