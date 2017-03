Eschweiler-Bergrath.

Wenn die Theatergesellschaft Fröhlichkeit traditionell einmal im Jahr (in mehreren Aufführungen) ihr aktuelles Stück auf die Bühne bringt, dann ist der Pfarrsaal Bergrath proppenvoll. Und zwar an allen Tagen. Und so wurden die Fans auch dieses Mal nicht enttäuscht und durften sich über einen höchst amüsanten Abend freuen. „Resturlaub im Ladyhorst“ hieß es dieses Mal.