Eschweiler - Auffahrunfall in Weisweiler: 70-jähriger Eschweiler stirbt

Eschweiler.

Ein Toter und ein Leichtverletzter sind die Folgen eines Unfalls in Weisweiler. Am Montagabend fuhr ein 70-jähriger Eschweiler gegen 17.30 Uhr ungebremst auf den Wagen eines 45 Jahre alten Fahrers auf, der an der Kreuzung Lindenallee/Kölner Straße an einer roten Ampel wartete.