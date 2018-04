Eschweiler - Auf ins „Egoland“: Henning Schmidtke gastiert im Talbahnhof

Eschweiler.

„Egoland“ heißt das Programm von Henning Schmidtke, mit dem er am Mittwoch, 18. April, im Kulturzentrum Talbahnhof gastiert. Beginn ist um 20 Uhr. Und das verspricht der Künstler: „Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht!“ – so heißt es oft. Henning Schmidtke sagt: „Wenn jeder an wen anders denkt auch!“