Eschweiler - Athleten von Germania Dürwiß bei NRW-Meisterschaften

Eschweiler. Am vergangenen Wochenende haben sich drei Athleten des SV Germania Dürwiß auf den Weg nach Düsseldorf gemacht, wo der erste größere Hallenwettkampf des Jahres stattfand – die NRW Hallenmeisterschaften der Senioren.

Los ging es mit dem 60-Meter-Sprint, zu dem alle drei Athleten antraten. Günter Vogel wurde in seiner Altersklasse M60, in der er erstmals antrat, souverän NRW-Meister in einer Zeit von 8,27 Sekunden. In der Altersklasse M55 belegten Ralf Naeven und Herbert Schneider die Plätze 11 und 13.

Bereits eine Stunde später stand die Hallenrunde über 200 Meter auf dem Programm. Auch hier siegte Günter Vogel in einer Zeit von 27,21 Sekunden und holte sich somit seinen zweiten Meistertitel. Herbert Schneider gewann seinen Zeitendlauf, und Ralf Naeven erkämpfte sich im gleichen Lauf noch den 2. Platz. In der Abrechnung belegten Schneider und Naeven die Plätze 5 und 8.

Weiter ging es für Ralf Naeven mit dem Hochsprung. Hier belegte er mit übersprungenen 1,53m den 4. Platz. Zum Abschluss trat Herbert Schneider noch zum 800-Meter-Lauf an und beendete diesen in einer Zeit von 2:36,62 Minuten, was Platz 4 bedeutete.

Obwohl nicht alle Athleten ihre selbst gesteckten Ziele erreicht haben, fuhr sie doch zufrieden wieder nach Hause und bereitet sich nun auf den Höhepunkt der Hallensaison, die Deutschen Meisterschaften Anfang März in Erfurt, vor. Dort wollen die drei und der Trainer Matthias Mülbüsch, in ihren Einzeldisziplinen sowie in der 4x200-Meter-Staffel erneut gute Leistungen erzielen.