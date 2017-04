Eschweiler.

Großes kündigte sich an. Traber – ein traditionsreicher Name gastierte mit seiner Monstertruck- und Stunt-Show unter dem Motto „Super-Show auf heißen Reifen“ in Eschweiler auf dem Drieschplatz. Im Vorhinein wurde weithin die Werbetrommel gerührt, um Freunde spektakulärer Stunts zu den zwei Shows zu locken.