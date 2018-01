Eschweiler - Arbeiten am Geländer an der Bohler Heide: Straße gesperrt

Eschweiler. Nachdem bereits an der südlichen Straßenseite das Geländer an der Teufelsschlucht in der Straße Bohler Heide instandgesetzt wurde, ist jetzt die nördliche Seite an der Reihe.

Das von der Stadt Eschweiler beauftragte Integrationsunternehmen, LF-Werkstätten, wird das marode Geländer auch hier gegen intakte Geländerteile einer anderen Maßnahme austauschen. Die Ausführung der erforderlichen Schlosserarbeiten ist, geeignete Witterung vorausgesetzt, vom 12. bis 16. Januar vorgesehen.

Hierzu ist es erforderlich, die Straße Bohler Heide im Bereich der Teufelsschlucht in der Arbeitszeit jeweils von 8 bis 16.30 Uhr komplett (auch für den Anliegerverkehr) zu sperren. Als einzige Ausweichmöglichkeit für den Anliegerverkehr stehen in dem genannten Zeitraum die Wirtschaftswege bis zur Albertstraße in Hastenrath zur Verfügung.

Bitte um Verständnis

Lediglich Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren und in den arbeitsfreien Zeiten können auch Fahrzeuge die Straße wieder wie gewohnt nutzen. Die ausführende Firma ist bemüht, die Unannehmlichkeiten für die Anlieger auf ein Mindestmaß zu beschränken und die Stadt bittet bereits jetzt alle Anlieger und Besucher der Waldgaststätte Killewittchen, die wie gewohnt geöffnet haben wird, um ihr Verständnis.