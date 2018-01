Eschweiler - Anschlussstelle Eschweiler-West gesperrt

Eschweiler.

Am Donnerstag, 11. Januar, sperrt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld die A4-Anschlussstelle Eschweiler-West in Fahrtrichtung Köln in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Die Umleitung ist über die Anschlussstelle Eschweiler-Ost mit dem Roten Punkt ausgewiesen.