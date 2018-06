Eschweiler - Angelegenheit des Herzens: Tradititionelle Fastenbrechens-Feier im Ratssaal

Eschweiler.

Was vor Jahren noch undenkbar erschien, das ist in Eschweiler längst gelebte Wirklichkeit: Moslems und Christen kommen im Ratssaal zum Iftar-Empfang zusammen, zum Fastenbrechen im Ramadan. In einer Zeit, in der zahlreiche Mitbürger aller Konfessionen und Kulturen schon weit aufeinander zugegangen sind, in der aber auch Hetze wieder und wieder das Leben vergiftet.