Eschweiler.

Autofahrer, die regelmäßig im Norden der Stadt unterwegs sind, wissen, wo die Starenkasten am Straßenrand stehen. Die Städteregion betreibt noch drei Stationen zur Geschwindigkeitsmessung in Eschweiler. Eine befindet sich an der Jülicher Straße in Höhe der Hausnummer 77, eine vor der Mülldeponie auf der Landesstraße 240 und eine weitere an der Mariadorfer Straße in Höhe der Einmündung Wardener Straße.