Amateurfußball: 27 Gegentore in einem Spiel Letzte Aktualisierung: 13. September 2017, 10:56 Uhr

Eschweiler. Perfekte Bilanz für die drei indestädtischen A-Ligisten, ein mageres Pünktchen für die vier in der B-Liga aktiven Mannschaften sowie einiges an Licht, jedoch auch lange Schatten in der Kreisliga C sowie bei den Bezirksliga-Frauen – so die Bilanz des dritten Spieltags der Eschweiler Kicker.