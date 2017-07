Sportler des Jahres: Jeder kann Vorschläge machen

In diesem Jahr kann jeder Vorschläge zur Sportlerwahl des Jahres machen. Als Sportjahr zählt die Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017. Die Vorschlagsfrist läuft bis zum 31. August dieses Jahres.

Neben dem Thema „Inklusion“ durch die Ehrung behinderter Sportler/innen wird in diesem Jahr auch erstmals eine Wertung für junge Migrantinnen oder Migranten geben, die besondere sportliche Leistungen erbracht haben.

Die Vorschläge nimmt der Geschäftsführer des Stadtsportbunds Eschweiler, Helmut Brief, entgegen: Vorschläge können postalisch (Dürener Straße 559, 52249 Eschweiler) oder per E-Mail (Briefhelmut@aol.com) an die Geschäftsstelle des Eschweiler Stadtsportbundes geschickt werden.

Eine Jury entscheidet schließlich, wer letztlich die Ehrung entgegennehmen darf.

Die Preisverleihung findet am 30. Oktober in der Aula der Realschule Patternhof statt.