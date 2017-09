Eschweiler.

„Müll nicht rum“ steht auf den Brotdosen, die die Kinder der „Fuchsklasse“ der Erich-Kästner-Grundschule von AWA-Geschäftsführer Frank Wolff und der Leiterin der AWA-Abfallberatung Regina Brück überreicht bekamen. Doch nicht nur die 117 Kinder der Förderschule an der Wilhelminenstraße erhielten die schmucken Nahrungsbehälter zum Schulstart, sondern auch rund 4200 weitere Schüler an 93 Grund- und Förderschulen in der Städteregion durften sich über neue Butterbrotdosen freuen.