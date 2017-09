Ago-Seniorenzentrum isst Eis für den guten Zweck

Eschweiler. Schlemmen für den guten Zweck? Es gibt sicherlich Schlimmeres. Die Verantwortlichen des Ago-Seniorenzentrums und des Ago-Senotels luden am Samstag die Bewohner, deren Angehörigen sowie Interessierte zum Eisessen in das Bistro der Einrichtung am Ringofen ein.

Für einmalig vier Euro gab es soviel Schokoladen-, Vanille- und Erdbeerkugeln (oder zahlreiche weitere Sorten) wie das Herz begehrte.

Der Erlös der Aktion, an der bundesweit alle 155 Residenzen der Alloheim-Gruppe beteiligt waren, wird in Eschweiler den Kindern der „Inklusiven und Heilpädagogischen Kindertagesstätte am Ringofen“ zu Gute kommen. Und so löffelte Bistro- und Hauswirtschaftsleiterin Beata Duda (Mitte) mit großer Begeisterung und zur Freude zahlreicher Eis-Feinschmecker unzählige Kugeln in die Becher.

Auch Marietta Vreydal, Verwaltungsleiterin des Ago-Seniorenzentrums, sowie Ingrid Kirschner-Lentsch, Verwaltungsmitarbeiterin des Senotels, ließen es sich nicht nehmen, zu kosten und darüber hinaus über die Angebote der Häuser zu informieren.

Eine Eis-Premiere in Eschweiler, die ihre Fortsetzung finden dürfte.