Eschweiler.

Ein Familienstreit in einem Haus an der Sternheimstraße in Eschweiler-Ost hat am Mittwochmittag gleich mehrere Streifenwagen auf den Plan gerufen. Wie ein Sprecher der Polizei Eschweiler mitteilte, hatte eine Frau die Polizei um Hilfe gebeten, weil ihr 58 Jahre alter Mann – von dem sie sich wohl kurz zuvor getrennt hatte – sie massiv bedroht und verletzt hatte.