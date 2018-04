Eschweiler.

Europa ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert das „Lebenselixier“ der Gesellschaftspolitischen Bildungsgemeinschaft (GPB). Doch dass in einer globalisierten Welt Europa in engsten Verbindungen zu den weiteren Kontinenten der Erde steht, wurde auch während der Mitgliederversammlung des Europavereins am Donnerstagabend im Raum Miro des Hotels de Ville deutlich.