Eschweiler - Ärger mit dem Partner, pleite und dann noch schwanger? Awo berät

Von Sexualberatung bis Familienplanung

Von den 634 Fällen, in denen die AWO im vergangenen Jahr Schwangerschaftsberatungen bzw. gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatungen unternahm, stammte die Klienten in 377 Fällen aus Eschweiler, 113 kamen aus Stolberg, 41 aus Herzogenrath. 399 Klient(inn)en besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit, 52 waren Deutsche mit Zuwandergeschichte, 183 hatten eine andere Staatsangehörigkeit. Die AWO-Fachkräfte unternahmen 624 Einzelberatungen, berieten 153 Paare und 119 Klienten mit einer anderen Begleitperson. Anlass des Erstkontakts bei freiwilliger Beratungen war in 209 Fällen eine Schwangerschaftsberatung, in 29 Fällen eine Sexual- bzw. Partnerschaftsberatung, in 114 Fällen ging es Familienplanung, Kinderwunsch oder Verhütungsberatung. 16 Mal war eine nachgehende Beratung und Begleitung nach Geburt durch die AWO-Fachkräfte gewünscht, einmal ging es um eine nachgehende Beratung und Begleitung nach einer Fehl- oder Totgeburt, Abbruch oder plötzlichem Kindstod, zweimal um Sexualaufklärung und sechsmal um sonstige Anlässe.