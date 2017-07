Eschweiler.

Die Ferienspiele in St. Barbara in Pumpe-Stich sind in vollem Gange und bieten derzeit etwa 60 Kindern den willkommenen Spaß nach einem anstrengenden Schuljahr. Der Startschuss der zwei Wochen Ferienprogramm für Kinder im Alter zwischen sieben und 14 Jahren fiel vor zwei Wochen mit einem Frühstück.