Eschweiler - „A bit too radical“: Felix tanzt den Masochistentango

Eschweiler. Der Kabarettist Felix Janosa ist am Mittwoch, 11. April, im Kulturzentrum Talbahnhof am Raiffeisen-Platz zu Gast. Ab 20 Uhr präsentiert er dort sein neues Programm „A bit too radical“ – eine satirische Reise durch 75 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft.

Und das versprechen die Veranstalter für den Abend: Er bleibt die Nummer eins des schwarzen Humors – der amerikanische Mathematiker und Songwriter Tom Lehrer war schwärzer als Georg Kreisler, zynischer als Randy Newman und radikaler als Rudi Dutschke.

Komponist und Kabarettist Felix Janosa („Ritter Rost“) hat Tom Lehrers Lieder kongenial ins Deutsche übertragen und führt in seinem amüsant-satirischen Programm durch 75 Jahre deutsch-amerikanische Beziehungen – vom Care-Paket zu TTIP, von Hitler und Roosevelt bis zu Trump und Merkel. Mitgeschrieben an diesem Programm hat Satire-Urgestein Wendelin Haverkamp aus Aachen, bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Hanns-Dieter Hüsch und Jürgen von der Lippe.

Die Gäste dürfen sich auf Klassiker des schwarzen Humors freuen wie „Masochisten-Tango“, „Ich halte deine Hand“ und „Tauben vergiften im Park“ (richtig, dieses Lied stahl Georg Kreisler von Tom Lehrer!).

Felix Janosa (geboren 1962) ist zu Hause Komponist und auf der Bühne Pianist, Sänger und Kabarettist. Musik begleitet das Allround-Talent schon sein ganzes Leben. Mit zwölf schrieb er seine ersten Kompositionen, später studierte er Schulmusik mit Hauptfach Komposition an der Folkwang-Hochschule in Essen. Aber statt dann Musiklehrer zu werden, schlug er zunächst eine Karriere als Musik-Kabarettist ein. Nach Erfolgen beim „Bundeswettbewerb Gesang“ in der Sparte „Chanson“ (1987 & 1989) reüssierte er mit seinen ersten Soloprogrammen „Tauben vergiften“, „Lass das Tier raus aus Dir“ und „Doppelstunde“ auf renommierten deutschen Kabarett-Bühnen wie dem Mainzer Unterhaus, dem Stuttgarter Renitenz-Theater oder dem Bonner Pantheon.