Eschweiler - 7x Sommer: In noblen Karossen durch den Selfkant

Eschweiler. „Fahren sie zunächst vom Hit-Parkplatz nach links ab, den Tulpenweg bis zum Ende, dann rechts ab an der Wasserwiese zur Südstraße. Hier rechts ab zur Ampel Dürener Straße! Stellen Sie nun den Kilometerzähler auf Null und folgen Sie den Chinesenzeichen und den Angaben des Bordbuches!“

Ab hier waren unsere Leser gefragt: Per Bordbuch und Chinesenzeichen mussten sie nun ihre Fahrer auf die richtige Strecke bringen.

Im Rahmen unserer 7 x Sommer-Aktion begaben wir uns am Mittwoch auf eine wunderschöne Reise in die Vergangenheit. Dank des Automobilclubs Eschweiler (ACE), dessen Vorsitzender Arnold Packbier und Geschäftsführer Gottfried Willms wieder einmal für uns eine Tour ausgearbeitet hatten, die durch verschlafene Örtchen und idyllische Landschaften führte. Für unsere Leser blieb das Ziel bis zur Ankunft unbekannt. Lediglich Gottfried Willms kannte den Weg, die Fahrer waren über den Ankunftsort informiert, aber die Strecke kannten sie nicht. Jedes der 13 Teams erhielt einen Fahrerbrief, der auch kleine Aufgaben enthielt. Start und Ziel war der Hit-Parkplatz an der Dürener Straße.

Oldtimer-Konvoi

„Wenn Engel reisen, dann scheint die Sonne!“, läutete Arnold Packbier die Lesertour ein. Der Vorsitzende stellte die Teams zusammen, gab noch kurz ein paar Tipps und schon rollten die wunderschönen Karossen über die „Startlinie“.

Über Merzenhausen, Ederen, Gereonsweiler und Lindern fuhr der der Oldtimer-Konvoi weiter über Randerath, Ueterath, Dremmen, Straeten, Waldenrath, Birgden bis nach Schierwaldenrath. Während der Fahrt war absolute Konzentration und Aufmerksamkeit gefragt, denn der ACE hatte zehn Fotos von Gebäuden und Straßen aufgenommen, die man wieder erkennen und ebenfalls in der richtigen Reihenfolge in die Bordkarte eintragen musste.

Einige der Teams meisterten ihre Aufgaben mit Bravour und hatten den ersten Test schon einmal bestanden. Andere hatten sich ein wenig verfahren und kamen dann doch etwas später im Ziel an. Als dann alle vollzählig waren, lud der Automobilclub die ganze Truppe zu Kaffee und Kuchen ins Restaurant Zur Selfkantbahn – Gleis 3 in Schierwaldenrath, das direkt am Bahnhof der Selfkantbahn liegt – ein.

Kaffee und Kuchen

Auch heute noch dampfen hier mit ­20 Stundenkilometern zwischen Geilenkirchen-Gillrath und Gangelt-Schierwaldenrath an Sonn- und Feiertagen die Loks der einzigen Schmalspur-Museumseisenbahn in NRW über die Schienen. Ergänzt wird diese Sehenswürdigkeit durch das Kleinbahnmuseum mit Lokschuppen, Bahnwerkstatt und Museumshalle.

Bei köstlicher Erdbeertorte, Schwarzwälder Kirsch und Apfelstreusel war erstmal wieder Müßiggang angesagt. Aber nicht lange, denn schon zückte Gottfried Willms den nächsten Fragebogen. Also rauchten wieder die Köpfe und das nicht nur wegen der Hitze. Willms hatte sich recht knifflige Fragen ausgedacht. Am Ende hatte das Team um Fahrer Heinz Mundt die Nase vorne. Platz 2 ging an das Team von Chauffeur Karl Cosler, Platz 3 an die Mitfahrer von „Pilot“ Gottfried Willms und Passagiere, Platz 4 an Oldtimerfahrer Heinz Scheuer und seine Crew, und Platz 5 teilten sich die Teams von Siggi Ganser und Dieter Heinen. Für die ersten Gewinner gab es Preise, die unser Zeitungsverlag stiftete.

Unsere Leser bedankten sich am Ende beim ACE und seinen Fahrern mit einem kräftigen Applaus. „Auch uns ist es immer wieder eine Freude, unsere Oldtimer auszuführen“, verabschiedete Vorsitzender Arnold Packbier die quirlige Truppe. „Wir freuen uns, immer wieder an der 7 x Sommer-Aktion der Zeitungen teilnehmen zu können. Und wer nun Spaß an unserem Hobby gefunden hat und auf den Geschmack gekommen ist, kann gerne Mitglied des Automobilclubs Eschweiler werden!“

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Fahrern, die eigens für unsere Leser ihre Schätzchen aus der Garage holten: Heinz Scheuer mit dem ältesten Fahrzeug, einem Citroen 11 CV, Baujahr 1953, Willi Schreuer (MGB), Wolfgang Sachs (Jaguar), Richard Teich (Porsche 944), Karl-Heinz Wipperfürth (Käfer-Cabriolet), Manfred Böhlen (MGB), Dieter Heinen (MGA), Karl Cosler (MGA), Gottfried Willms (BMW 316), Siggi Ganser (Mercedes), Heinz Mundt (Rover Drophead Coupe), Marga Güldenberg (Morgan) und Arnold Packbier (Triumph TR 6).

Die 7 x Sommer-Aktionen unserer Zeitung gibt es übrigens seit dem Jahr 2008, und die Oldtimertour des Automobilclubs ist bis heute jedes Jahr ein Teil unserer Aktion, denn sie ist bei unseren Lesern heiß begehrt.

Neue Mitglieder willkommen

Der Automobilclub Eschweiler kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. 1954 war es, als sich Motorradfahrer in Kohlscheid trafen, um gemeinschaftlich ihrem Hobby nachzugehen, an Fahrzeugen zu basteln und über Technik zu fachsimpeln. Es war die Zeit, in der viele Vereine neu gegründet wurden und der Automobilbau so richtig in Fahrt kam.

Im Juni 1954 wurde der Motorsport-Club-Vorscheid gegründet. Nur einen Monat später wurde der Name in Motorsport-Kohlscheid-Vorscheid geändert. Im August 1957 nannte man sich Ortsclub Kohlscheid im ADAC e.V. 1969 und wechselte den Sitz nach Eschweiler, und der in Dürwiß schon aktive Motorsportclub wurde umgehend in den AC Eschweiler integriert. Zurzeit hat der ACE 80 Mitglieder. Wer Mitglied werden möchte, kann sich unter www.ac-eschweiler.de oder bei Arnold Packbier, Tel. 02403/28788 anmelden.