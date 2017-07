„7 x Sommer“: Noch Plätze frei bei Fototour

Eschweiler/Monschau. Im Rahmen von „7 x Sommer“ bieten wir unter anderem eine Fototour durch Monschau an. Und darum geht es bei dieser Tour: Für ein gutes Foto reicht es nicht, einfach auf den Auslöser zu drücken.

Es kommt auf den Blick an. Wie man Motive findet und entsprechend in Szene setzt, erfahren unsere Leser bei einer Fototour durch die Monschauer Altstadt. Unser Redakteur Andreas Gabbert wird dabei nützliche Tipps geben und auch den ein oder anderen Trick verraten.

Jetzt anmelden

Los geht die Fototour, an der zehn unserer Leser teilnehmen können, am Donnerstag, 3. August, um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Parkhaus Seidenfabrik an der Laufenstraße in Monschau. Anmelden kann man sich per Fax: 02403/5554949, oder per E-Mail unter: lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de unter Angabe Ihrer Telefonnummer.

Angesichts der jeweils beschränkten Teilnehmerzahl sollten Sie sich möglichst bald anmelden und Ihre Aboplus-Card-Nummer angeben.