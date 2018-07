Eschweiler-Hastenrath - 7 x Sommer: Hofhund Fluse begleitet den „Apfel-Express“

Eschweiler-Hastenrath. Durch die malerisch gelegenen Obstplantagen des Bauernhofs Hillemacher führte am Donnerstag die dritte von sieben Sommeraktionen unserer Zeitung. Gleich 22 wissbegierige Leser waren bei strahlendem Sonnenschein und tropischen Temperaturen an die Quellstraße gekommen, und passierten das Eingangstor neben dem großen roten Werbe-Apfel, der die Außenwand des Bauernhofes ziert.

Mehr zum Thema Dokument (PDF)

Nach einer kurzen herzlichen Begrüßung durch Hubert Hillemacher und Schwester Sandra Hillemacher-Boese ging es dann auch schon los: Mit dem „Hillemacher-Express“, einem kleinen orangenem Traktor mit mehreren Anhängern ging es von dem idyllischen Hof raus in die malerische Plantagenlandschaft rund um Hastenrath.

Rund 23 Hektar Fläche bewirtschaften die Hillemachers gemeinsam mit ihren Mitarbeitern. Auf sieben Obstplantagen um Hastenrath sowie einer Plantage bei Werth stehen mittlerweile insgesamt rund 40.000 Bäume, doch an „nur“ 25.000 davon hängen auch Äpfel, für die die Hillemachers in der Region bekannt sind. Denn der Traditionsbetrieb baut neben der leckeren rotbackigen Frucht auch schmackhafte Birnen sowie saftige Pflaumen an.

Doch auch wohlschmeckende Sauer- und Süßkirschen gehören schon längst zum Repertoire der Hillemachers. So ging es zunächst mit dem kleinen Traktor an dutzenden Kirschbäumen vorbei, die jedoch aufgrund der erst kürzlich eingefahrenen Ernte leider keine Früchte mehr trugen.

Weiter ging die Fahrt vorbei an den ersten Apfelbäumen, bis Hillemacher mit seinem orangenen Gefährt hinter einer Kurve für die erste „Apfelstation“ halt machte. Denn hier wächst die Sorte „Discovery“, die auch unter dem Namen „Thurston August“ bekannt ist und wegen der frühen Reife zwischen August und September zu den sogenannten Frühsorten gehört. Sogleich pflückten die Geschwister Hillemacher ein paar der schmackhaften Früchte, und verteilten sie an die begeisterten Leser, die auch zugleich kräftig zubissen und probierten.

Allerlei Wissenswertes

Immer dabei war übrigens auch „Fluse“, der zehn Jahre alte Hofhund der Hillemachers, der den kleinen Konvoi aus Anhängern seit dem Hof begleitet hatte und nun brav beobachtete, wie sein Herrchen den Lesern allerlei Wissenswertes über die jeweiligen Apfelsorten vermittelte. Vieles davon schien der Vierbeiner jedoch schon zu wissen, so dass er sich nach einiger Zeit lieber im kühlen Nass des nahegelegenen Bachlaufes entlang der Obstplantagen abkühlte, was bei den Teilnehmern der „7x-Sommer“-Aktion noch einmal zusätzlich für gute Laune sorgte.

Als es dann zur nächsten Station weiterging war „Fluse“ doch direkt wieder zur Stelle und lief neben dem kleinen Treck her. Als nächstes zeigte Hillemacher den Teilnehmern Bäume, an denen Äpfel der Sorte „James Grieve“ wachsen. Diese eignen sich aufgrund des hohen Saftgehaltes besonders für die Apfelsaftgewinnung. Diesen sowie erfrischende Apfelschorlen, bieten die Hillemachers übrigens ebenfalls an, natürlich nur aus Äpfeln aus eigener Produktion.

Der nächste Halt führte die kleine Gruppe zu Birnenbäumen, an denen die englische Sorte „Confernce“ wächst, bevor es zu den Bäumen mit den „Delbar“-Äpfeln (ebenfalls bekannt als „Delcorf“ oder „Delbarestivale“) ging, die, als Frühsorte Anfang September reif zum Pflücken sind.

Einige Metallrohre, die an vielen verschiedenen Stellen in der Plantage aus dem ragen, gaben bei den Lesern derweil Grund zum Fragen auf: „Was hat es mit diesen Rohren auf sich?“, wollten sie wissen. Hubert Hillemacher antwortete gerne, und erklärte, dass diese Rohre zu einem Bewässerungssystem gehörten, mit denen die gesamte Plantage abgedeckt wird. In diesem Jahr mussten die Hillemachers diese zum Glück erst einmal einsetzen, doch sollte die momentane Hitze und Trockenheit noch weiter bestehen, wird die Anlage mit Sicherheit nochmals in Betrieb genommen.

„Genug Wasser ist momentan noch vorhanden“, erklärte Hubert Hillemacher an der nächsten „Haltestelle“, die die „7x-Sommer“-Teilnehmer an einen großen Teich führte, der den Hillemachers als Auffangbecken dient und aus dem die Bewässerungsanlage gespeist wird. Dies geschieht jedoch nicht automatisch bei großer Trockenheit. Erst wenn die Pflanzen gewissen Anzeichen anzeigen, setzen die Bauern die Anlage in Betrieb.

Auch die Schädlingsbekämpfung war ein Thema auf der lehrreichen Tour. So zeigte Hillemacher den Lesern eine kleine Insektenfalle, die einen Lockstoff für den Apfelwickler (Cydia pomonella), einem Nachtfalter, dessen Raupen schädlich für die Früchte sind, enthalten. Von diesen Insektenfallen braucht Hillemacher jedoch nur zwei pro Hektar.

Selber pflücken

Weiter ging es vorbei an Braeburn-Äpfeln, die erst im November geerntet werden, der Spätsorte „Pinova“, die aus der Kreuzung der Sorten „Golden Delicious“ und „Clivia“ entstand, bis die Gruppe wieder bei den „Discovery“-Äpfeln angelangt war. Nun hieß es selber pflücken: Nachdem Hubert Hillemacher kurz erklärt hatte, wie man es richtig macht (den Apfel beim Abziehen drehen, wichtig ist, dass der Stiel nicht abbricht), machten sich vor allem die kleinen Teilnehmer an die Arbeit. Mit viel Spaß war eine ganze Kiste schöner und schmackhafter Äpfel schnell gefüllt, bevor es zurück zum Hof Hillemacher ging.

Dort warteten erfrischende Apfelschorlen und knackige Früchte auf die Leser, die nach dem Ausflug in die sonnenbeschienenen Plantagen auch gerne das große Kühlhaus besichtigten, in dem die Früchte gelagert werden. Die Kinder hatten derweil großen Spaß an der Sortiermaschine, die die bunten Äpfeln nach Größe in drei Kategorien unterscheidet.

Dann neigte sich der Ausflug schon dem Ende zu. Die Hillemachers verabschiedeten sich von ihren Gästen und überreichten ihnen noch ein paar kleine Obstpräsente.