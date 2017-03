„5. Kölsche Mainacht“ steht an

Eschweiler. Nach dem tollen Maifest im Vorjahr will es der Maiclub Röhe auch in diesem Jahr wieder richtig krachen lassen.

Unter dem Motto „5. Kölsche Mainacht“ werden auch dieses Jahr wieder namhafte Künstler aus der Region die feierfreudigen Besucher bestens unterhalten, versprechen die Veranstalter.

Der Maiclub Röhe ist sehr stolz darauf, auch dieses Jahr den traditionellen Tanz in den Mai wieder im Festzelt auf dem Sportplatz in Röhe abhalten zu können. Möglich gemacht haben das alle Mitglieder, Gönner, Freunde und Sponsoren des Vereins. In nur wenigen Wochen ist es soweit für die originale „5. Kölsche Mainacht“ in Eschweiler.

Das Highlight für den Maiclub wird an diesem Abend die Krönung des neu ersteigerten Maikönigspaares sein. Doch zuvor muss das Maikönigspaar erst noch ersteigert werden. Am 1. April geht es um 19 Uhr in Mexi‘s Party-Eck am Markt los. Es handelt sich um eine „öffentliche“ Versteigerung und der Eintritt zur Versteigerung ist frei. Gäste sind gerne gesehen. Das Maikönigspaar wird nach dem „amerikanischen Prinzip“ ersteigert.

Für den musikalischen Hörgenuss im Festzelt am 30. April sind dieses Jahr folgende Bands mit von der Partie: Klüngelköpp, Bohei, Boore und die Micky-Brühl-Band, die mit bekannten Ohrwürmern den krönenden Schlusspunkt des musikalischen Reigens setzen wird.

Karten für die „5. Kölsche Mainacht“ im Festzelt beim Maiclub Röhe können ab sofort telefonisch bei der Ticket-Hotline Telefon 02403/ 31985 bestellt werden.