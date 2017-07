Eschweiler.

Gastgeber Rhenania Lohn steht in der Zwischenrunde des Blausteinsee-Cups und trifft dort bereits am Dienstagabend auf die Landesligisten GFC Düren und den Kohlscheider BC. Zum Auftakt des dritten Turniertages bezwang die neu formierte Truppe von Trainer Frank Löhr am Sonntagnachmittag den B-Liga-Aufsteiger SCB Laurenzberg mit 3:1.