Die Olympischen Spiele in Tokio bleiben Katharina Bauers großes Ziel

Die am 12. Juni 1990 in Wiesbaden geborene Stabhochspringerin Katharina Bauer begann ihre sportliche Karriere als Turnerin, war ab ihrem siebten Lebensjahr aber auch als Leichtathletin aktiv.

Im Jahr 2003 nahm sie erstmals den Stabhochsprungstab in die Hand, erwies sich als Talent und bestritt 2004 ihren ersten Wettkampf. Zu Beginn des Jahres 2014 wechselte sie vom USC Mainz zum TSV Bayer 04 Leverkusen, wo sie von Trainer Leszek Klima betreut wird.

Bei der Team-EM 2014 in Braunschweig beendete sie ihren Wettkampf als Dritte und trug damit zum Titelgewinn der Deutschen Mannschaft bei. Im Jahr 2015 wurde sie in der Halle Deutsche Vizemeisterin, belegte bei der Freiluft-DM Rang vier und schraubte beim Meeting in Beckum ihre persönliche Bestleistung auf 4,65 Meter.

Daraufhin durfte sich Katharina Bauer berechtigte Hoffnungen machen, für die Olympischen Spiele 2016 in Rio nominiert zu werden. Dieser Traum platzte jedoch, da sie sich im Juni des Olympiajahres bei einem Wettkampf im französischen Montreuil eine schwere Handverletzung zuzog.

Nach ihrer Genesung nimmt Katharina Bauer nun die Leichtathletik-WM, die im August in London stattfinden wird, ins Visier. Fernziel bleibt Olympia 2020 in Tokio.