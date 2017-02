Eschweiler.

Es herrschte schon sehr gute Stimmung unter den Senioren an der Johanna-Neuman-Straße und alle Plätze waren besetzt, als Sitzungspräsidentin Claere Nießen am Dienstag mit Zeremonienmeisterin Monika Büttgen in den Saal einmarschierte. Mit „Alaaf“ und einigen amüsanten Einblicken in ihr Privatleben begrüßte sie die Gäste im voll besetzen Saal.