Eicherscheid.

Neben dem SV Eintracht Verlautenheide II schaffte auch die zweite Mannschaft der Eicherscheider Germania den Aufstieg in die Aachener Kreisliga B, Gruppe 2. Der zweite Platz in der Abschlusstabelle mit 57 Punkten bedeutete allerdings nicht automatisch den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse, sondern das Team um Trainer Michael Behrendt nahm den Umweg über zwei Relegationsspiele.