Rollesbroich.

Es hört sich an wie ein verfrühter Aprilscherz, wie eine Fantasie-Geschichte, die es in der Realität eigentlich gar nicht geben kann. Doch so unmöglich die Geschichte auch erscheint, so wahr ist sie tatsächlich: Nadine und Arno Paustenbach aus Rollesbroich, beide leidenschaftliche Anhänger der Karnevals-Kultur in der Nordeifel, sind am höchsten Feiertag der zu Ende gegangenen Karnevalssession zum zweiten Mal Eltern geworden.