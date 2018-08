Konzen.

Die Zweite Mannschaft des TV Konzen hat sich ein Abonnement auf den 9. Tabellenplatz in der Abschlusstabelle der Kreisliga B, Staffel 2, gesichert. Zum dritten Mal in Folge landete das Team auf dem einstelligen Rang, der auch in etwa mit der sportlichen Zielsetzung übereinstimmt.