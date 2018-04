Rollesbroich - Zwei neue Marte-Meo-Therapeutinnen erhalten Zertifikate

Rollesbroich. Intensives Lernen liegt hinter Gertrud Mombauer, Leiterin des Katholischen Kindergartens Helena Stollenwerk in Rollesbroich, und Erzieherin Laura Holzportz. Dementsprechend strahlende Gesichter gab es jetzt nach Abschluss der Ausbildung zu Marte-Meo-Therapeutinnen bei der Übergabe der Zertifikate.

Rund eineinhalb Jahre haben beide in Blockseminaren unter anderem gelernt nach Marte-Meo-Maßstäben Kommunikation zu beobachten, Entwicklungsdiagnosen zu erstellen und Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Ihre Abschlussprüfung absolvierten die Teilnehmerinnen im „Marte Meo Zentrum Eifel“ in Kall bei Christa Thelen.

Methode aus den Niederlanden

Abgeleitet vom Lateinischen „mars martis“ bedeutet Marte Meo soviel wie „etwas aus eigener Kraft erreichen“. Entwickelt wurde die Methode in den frühen 1980er-Jahren von der Niederländerin Maria Aarts. Sie zielt darauf ab, Menschen zu bestärken, ihre eigenen Möglichkeiten für gelingende Kommunikation zu nutzen, vorhandene Fähigkeiten wahrzunehmen, diese zu aktivieren und weiterzuentwickeln.

Marte Meo ist ein Baustein in der pädagogischen Arbeit des Kindergartens in Rollesbroich. Vor rund zwei Jahren machten alle pädagogischen Mitarbeiterinnen des Teams die Ausbildung zur Marte-Meo-Praktikerin. Seitdem wenden die Erzieherinnen diese Methode im Kita-Alltag begeistert an. Diese Begeisterung beflügelte Gertrud Mombauer und Laura Holzportz, die Ausbildung zur Marte-Meo-Therapeutin anzuschließen. Diese Qualifikation ermöglicht es, Eltern und Kollegen anzuleiten.