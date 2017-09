Die Familie in Menzerath war der Zwangsarbeiterin wohlgesonnen

Anna Trofimovna Kvasiuk wurde am 18. April 1926 in der Ukraine geboren. Als sie 15 Jahre alt war, wurde ihre Heimat vom Krieg überrollt. Im Juni 1941 besetzten die Deutschen die Siedlung Teofipol. Ein knappes Jahr später wurden jugendliche Ukrainer für den Arbeitseinsatz nach Deutschland verschleppt. Dieses Schicksal traf zunächst Annas Bruder Wassily und im November 1942 auch Anna Kvasiuk. In Güterwagen untergebracht, war der Verteilungspunkt Wuppertal nach tagelanger Fahrt das Ziel. Anna wurde nach Aachen eingeteilt und im Lager Grüner Weg untergebracht. Sie arbeitete täglich zwölf Stunden in der Schokoladenfabrik Monheim (Trumpf). Im April 1943 verschlug es Anna nach einem Bombenangriff auf Aachen nach Menzerath in den Haushalt von Katharina Leuther.

In ihren Erinnerungen erzählt Anna Kvasiuk, dass bei der Ankunft Bratkartoffel, belegte Brote und Kaffee aufgetischt wurden. „Ich war aber zu schüchtern, um viel davon zu essen. So konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, da ich Hunger hatte.“ Weiter berichtet sie: „Ich wachte um fünf Uhr morgens auf, holte die Kühe von der Weide, melkte sie und trug die Milchkannen an die Straße.“

Dass man ihr im Hause Leuther wohlgesonnen war, zeigt auch eine andere Episode, von der Anna Kvasiuk berichtet. Die Polizei habe es der Hausherrin verboten, mit Ausländern zusammen an einem Tisch zu sitzen, da habe Katharina Leuther geantwortet: „Geben sie mir zusätzlich Kohlen, dann werde ich das kalte Zimmer tüchtig heizen und das Mädchen dort hinsetzen.“

Im Sommer 1944, als die Amerikaner anrückten, wurden alle Zwangsarbeiter aus der Gegend auf Lastwagen geladen. Zunächst kam Anna Kvasiuk nach Bonn und später mit Hilfe der Amerikaner nach Leipzig. In offenen Güterwagen erreichte sie nach tagelanger Fahrt wieder ihre Heimat.

Anna Kvasiuk hat ihr gesamtes Wissen im Kopf behalten, da es in der damaligen Sowjetunion zu gefährlich war, etwas aufzuschreiben.

Aufgeschrieben hat die Erinnerungen der Heimatgeschichtler Manfred Huppertz aus Konzen, der im Rahmen einer Schwarzmeer-Kreuzfahrt von neun Jahren die damals 82-Jährige in Odessa traf. Die gesamte Geschichte der Anna Kvasiuk in Verbindung mit der Geschichte der Zwangsarbeiter in der Eifel wurde von Manfred Huppertz auch im Jahrbuch des Monschauer Landes 2012 veröffentlicht.