Vorstellung des Buchs „Abgang durch Tod“ am Sonntag, 15 Uhr, in Schleiden

Der Euskirchener Historiker Dr. Reinhold Weitz wird das Buch „Abgang durch Tod“ am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr in der Aula des Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasiums in Schleiden inhaltlich vorstellen und eine fachliche Einordnung vornehmen. Zu der Veranstaltung sind alle Interessierten eingeladen.

Nach der Vorstellung wird das Buch im Foyer der Schulaula zum Kauf angeboten. Nach der Präsentation ist das Buch regional auch im Buchhandel oder online beim Geschichtsforum Schleiden gegen Vorkasse erhältlich (www.publikationen.gf-sle.de).

Der Autor Franz Albert Heinen (Jg. 1953, Schleiden) war fast vier Jahrzehnte als Tageszeitungsredakteur im Kreis Euskirchen tätig und legt Wert darauf, weder Historiker noch Lokal- oder Regionalhistoriker zu sein. Er ist Autor diverser Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte des 20. Jahrhunderts, zuletzt mit Schwerpunkt zur Geschichte der NS-Ordensburg Vogelsang.

Zum Buch: Franz Albert Heinen (Hrsg.: Geschichtsforum Schleiden e.V.), „Abgang durch Tod“, Zwangsarbeit im Kreis Schleiden 1939-1945, ISBN 978-3-00-059006-1, 476 Seiten DIN-A-5, Hardcover; Qualitätsdruck; zahlreiche Fotos; 14,80 Euro.