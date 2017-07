Zum Jubiläum: Buch über Kirche St. Michael erscheint

Dedenborn. Pünktlich zum Jubiläum am kommenden Wochenende erscheint das Buch „300 Jahre Kirche St. Michel Dedenborn“ mit einer umfassenden Chronik zur Entstehung und Geschichte der Kirche im Rurtal. Die kurzweilige Lektüre bietet hier nicht nur Informationen zum Bauwerk der Kirche in den letzten 300 Jahren, sondern auch zur Entwicklung der Pfarre, der vor Ort wirkenden Priester und dem Pfarrleben allgemein.

Ergänzt wird der Text durch zahlreiche historische Abbildungen und Fotos. Mehrere Monate lang hat Josef Löhrer für die Pfarrgemeinde die Daten, Abbildungen und Fotos aus verschiedenen Archiven zusammengetragen und zu einem lesenswerten Buch zusammengestellt. Außerdem ist ein Geleit von Pfarrer Michael Stoffels und von Josef Löhrer enthalten. Erstmals zum Kauf angeboten wird das Buch zum Jubiläumsfest am Sonntag, 9. Juli. Am 8. und 9. Juli feiert die Pfarrgemeinde gemeinsam mit dem Musikverein „Allzeit Fröhlich“ das Jubiläumsfest auf dem Pfarrer Engels Platz direkt an der Kirche.