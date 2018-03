Region - Zum 40. Mal: Osterlauf in Eupen

Region.

Bis zu 5000 Sportler gingen beim Eupener Osterlauf des Leichtathletik Clubs (LAC) in den 1970er und 1980er Jahren an den Start. Sie zählten damit zu den größten Belgiens. Leichtathletik galt damals eben als Königsdisziplin des Sports. Die Läufe dies- und jenseits der Grenzen ließen sich an einer Hand abzählen.