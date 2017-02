Zukunftswerkstatt unterstützt Ferienspiele in Kalterherberg

Kalterherberg. Neben den sonstigen Schwerpunkten ihrer Arbeit unterstützte die Zukunftswerkstatt Kalterherberg im Jahr 2016 das Organisationsteam des Sachausschusses Kinder und Jugend der Pfarre St. Lambertus Kalterherberg bei der Ausrichtung der Ferienspiele.

79 Kinder aus Kalterherberg und Mützenich hatten sich schließlich für die beliebten Ferienspiele angemeldet. Neben interessanten Ausflügen, etwa ins Bubenheimer Spieleland, hatte man für den ersten Tag fast schon traditionell im und um das Pfarrzentrum ein großes Spielangebot organisiert. In früheren Jahren wurden dafür, zusätzlich zu eigenen Spielgeräten, stets 10.000 Bauklötzchen andernorts ausgeliehen.

Zusammen mit der Zukunftswerkstatt Kalterherberg e.V. verfolgte man deshalb im vergangenen Jahr die Idee, eigene Bausteine für die Kinder anzuschaffen. Die Zukunftswerkstatt fand in kurzer Zeit unter ortsansässigen Gewerbe- und Handwerksbetrieben sowie Privatpersonen genügend hilfsbereite Sponsoren für das Projekt „10.000 Bausteine plus“.

Von den zweckgebundenen Spenden konnten schließlich neben den 10.000 Bauklötzen zusätzlich noch zwei Spielteppiche und passende Fahrzeuge angeschafft und dem Team der Ferienspiele übergeben werden. Größtenteils waren die neuen Spielsachen bereits bei den letzten Ferienspielen im Einsatz und kamen bei den Kindern besonders gut an.

Film- und Spielnachmittage

Doch nicht nur während der Ferienspielwoche können nun meterhohe Bauwerke entstehen. Seit einigen Monaten organisiert das Team des Sachausschusses Kinder und Jugend monatlich an jedem ersten Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr Spielnachmittage für Kinder im Pfarrzentrum.

Zudem wird einmal im Monat in Zusammenarbeit mit der Städteregion Aachen ein Filmnachmittag mit einem kindgerechten Programm von 16 bis 18 Uhr angeboten. Die Termine für 2017 stehen schon fest. Am 14. März, 4. April, 15. Mai, 27. Juni, 19. September, 14. November und 12. Dezember erwartet die Kinder im Pfarrzentrum ein spannendes Filmprogramm. Natürlich werden in diesem Jahr auch wieder Ferienspiele in Kalterherberg ausgerichtet. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.