Zufallsfund bei Hausdurchsuchung: Polizei entdeckt Hanfplantage

Imgenbroich.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in einem Haus an der Matthias-Offermann-Straße in Imgenbroich eine Hanfplantage ausgehoben. Bei einer Hausdurchsuchung in Zusammenhang mit einem anderen Verfahren waren die Polizeibeamten gegen 14.30 Uhr im Keller des Hauses zufällig auf rund 160 bereits abgeerntete Pflanzen gestoßen.