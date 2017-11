Ternell. Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Zum Anlass der Europäischen Woche der Müllvermeidung vom 18. bis zum 26. November lädt das Haus Ternell am Mittwoch, 22. November, zu einem kleinen Workshop rund um die Themen Müllvermeidung, Einkaufen und Konsum, Ernährung und Nachhaltigkeit ein.

Der Workshop geht von 13.30 bis 16.30 Uhr, und die Teilnahme ist kostenlos. Es ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Interessierte richten diese bitte bis zum Montag, 20. November, an das Haus Ternell unter 0032/87/ 552313 oder per E-Mail an info@ternell.be (bitte Namen und Telefonnummer angeben).

Der Workshop richtet sich an Erwachsene und Kinder ab dem Schulalter.