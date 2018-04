Steckenborn - Wollschweine sind im Bachtal nicht gewollt

Fast ausgestorben: Seinen Ursprung hat das Wollschwein auf dem Balkan

Seinen Ursprung hat das Wollschwein auf dem Balkan, hier vor allem in Ungarn, wo es um 1830 aus verschiedenen Schweinerassen gezüchtet wurde. Speck war damals und bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts wichtiger als Fleisch, und so kam das „Mangalica“, wie es in Ungarn genannt wird, als Speckschwein zu Weltruhm. Millionenfach wurde es gehalten, bis es dann in den 1960er Jahren zur Änderung der Verbraucherwünsche hin zu mehr magerem Fleisch kam und die Bestände rapide sanken. 1993 gab es gerade mal noch ca. 200 Tiere.

Das Mangalitza gilt in Ungarn als nationales Kulturgut, und die ungarische Regierung traf Maßnahmen zur Erhaltung dieser Tiere. Zudem verhalfen die Spanier dem Wollschwein in Ungarn zu einem neuen Aufschwung.

Dort war nämlich das schwarze spanische Schwein ebenfalls in seinem Bestand gefährdet. Die enge genetische Nähe der beiden Schweinerassen führte dazu, dass die Spanier Wollschweinfleisch für die Schinkenproduktion importierten. Dies war die Stunde der Wollschweine, die fortan wieder zu einer beliebten und lukrativen Rasse wurden. Heute gibt es in Ungarn wieder circa 7000 Zuchttiere.

Kleinere Populationen gibt es in Österreich und der Schweiz. In Deutschland hat sich die Zahl der Züchter in den letzten Jahren auf ca. 200 erhöht. Der Tierbestand kann derzeit nur geschätzt werden und wird bei circa 400 Zuchttieren liegen, Tendenz steigend. Inzwischen haben die Wollschweine ihre Liebhaber in vielen Ländern und in der ganzen Welt gefunden. Die besondere Fleischqualität dieser Schweine hat sich inzwischen auch in der Gastronomie herumgesprochen.