Wohnwagen aus Hofeinfahrt gestohlen Letzte Aktualisierung: 7. Juli 2017, 09:40 Uhr

Kalterherberg. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Elsenborner Straße in Kalterherberg einen Wohnwagen aus einer Hofeinfahrt gestohlen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, waren die Besitzer aufmerksam geworden, als ihr Hund anschlug.