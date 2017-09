Paustenbach. In sechs freistehende Einfamilienhäuser haben Unbekannte in Paustenbach in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht einzubrechen. Den Tätern gelang es allerdings nicht, tatsächlich in die Häuser einzudringen.

An den Tatorten in der Vennstraße und in der Paustenbacher Straße sicherte die Polizei Aufbruchspuren. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.