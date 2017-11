Woffelsbach - Woffelsbacher Lichterwanderung mit vielen Überraschungen

Woffelsbach. Die romantische Spatz-Wanderung, mit vielen Überraschungen wie Weihnachtsliedersingen am Lagerfeuer hat schon Tradition.

Es gibt den Besuch vom Woffelsbacher Nikolaus mit Geschenken für die Kleinen (Kinder deshalb bitte anmelden). Vom Lagerfeuer wandert man dann weiter am See entlang, zurück zur Neuen Mitte in das Jugenddorf (Ankunft ca. 19 Uhr). Hier ist gemütliches Beisammensein, Feuer mit Seeblick, Glühwein und Kinderpunsch angesagt. Dabei präsentiert sich das Dorf mit seiner Festbeleuchtung von seiner schönsten Seite.

Am Samstag ab 17 Uhr

Treffpunkt ist am Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr, im Nabedi-Jugendcamp am Tannenbaum. Bis zur Rückkehr ist alles kostenlos, auch Glühwein, Kinderpunsch und Wegzehrung. Fackeln werden ebenfalls gestellt. Es wird um Anmeldung gebeten, damit Kindergeschenke und Proviant besser geplant werden können.

Anmeldung und weitere Infos bei Reinhold Jansen, Telefon 0171/1488591, E-Mail: reinhold.jansen@gmx.net. Der Weg ist auch mit Kindern im Kindergartenalter leicht zu gehen.