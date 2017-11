Woffelsbacher laden zum Adventsbasar im Haus Rurseeklänge

Woffelsbach. Romantisch den Advent entdecken – unter diesem Motto präsentieren die „Aktiven Woffelsbacher e. V.“ Schmuck, Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko, schöne Accessoires, kulinarische Mitbringsel und winterliche Dekorationen. Der traditionelle Woffelsbacher Adventbasar im Haus Rurseeklänge in der Wendelinusstraße in Woffelsbach startet am Sonntag, 29. November, von 11 bis 18 Uhr.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt mit selbstgebackenem Kuchen, leckerem Kaffee und Woffelsbacher Wolfswurst. Dazu vertreibt man die Kälte mit einem Glühweinpunsch.

Der Reinerlös des Basars kommt wieder dem Dorf zugute. Durch die Aktion ist schon der Wasserspielplatz in der Neuen Mitte gebaut worden, der Wolfsbrunnen wird instandgehalten, und es leuchtet alljährlich ein riesiger Weihnachtsbaum in der Dorfmitte. Mittlerweile beteiligen sich Jung und Alt an den Aktivitäten der Aktiven Woffelsbacher.

„Wir fördern die Dorfgemeinschaft und schaffen Gelegenheiten, dass man sich trifft und das Dorfleben mit Festen und schönen Ereignissen bereichert“, so Reinhold Jansen von den Aktiven Woffelsbachern. Weitere Infos bei Reinhold Jansen, reinhold.jansen@gmx.net.