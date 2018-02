Nordeifel. Auch im Wintersportgebiet Weißer Stein in der Gemeinde Hellenthal herrschen momentan gute Wintersportbedingungen. Die Lifte sind in Betrieb.

Die Schneehöhe in Udenbreth beträgt aktuell 29 Zentimeter, die Schneehöhe Hollerath liegt bei 21 Zentimetern. Die Ski- und Rodellifte öffnen am Veilchendienstag um 13. Februar jeweils ab 11 Uhr. Die Loipen in den Wintersportgebieten sind ebenfalls gespurt.