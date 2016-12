Auch Windpark Höfen-Brath vor der Umsetzung

Auch der Windpark Höfen-Brath in der Stadt Monschau steht nach langer Planung und Abwägung kurz vor der Verwirklichung. Bürgermeisterin Margareta Ritter sagte, dass die Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz „auf dem Postwege“ sei. Zu Beginn des neuen Jahres soll mit dem Bau der insgesamt fünf Anlagen ähnlichen Typs wie in Lammersdorf im Waldgebiet begonnen werden. Flächeneigentümerin ist die Stadt Monschau. Die Stawag wird den Windpark betreiben. Einwendungen von Seiten des Naturschutzes hatten in einem langwierigen Verfahren dazu geführt, dass die Zahl der Windkraftanlagen von ursprünglich acht auf fünf reduziert wurde.