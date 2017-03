Eifel.

Echte Frühlingsgefühle kann man in diesen Tagen entwickeln: Auch wenn die Nächte noch kalt sind, hat die Natur den Winter längst abgeschrieben. Überall in der Eifel brechen sich die Frühlingsblumen ihren Weg, allen voran die wilden Narzissen, deren millionenfaches Erblühen in den nächsten Wochen wieder tausende Menschen verzaubert in die Naturschutzgebiete bei Monschau lockt.